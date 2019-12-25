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Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае

По предварительным данным, пострадали три человека
Ми-8 Артур Лебедев/ТАСС, архив
Описание
Ми-8
© Артур Лебедев/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Вертолет при посадке опрокинулся на бок. Пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту было 26 пассажиров и экипаж в составе трех человек.

В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили, что вертолет совершил вынужденную посадку в районе населенного пункта Байкит.

По данным источника ТАСС, пилот вертолета Ми-8 госпитализирован, еще один пассажир получил травму. При этом собеседник агентства сообщил, что всего на борту находились 24 человека.

"После взлета вертолета Ми-8АМТ, RA-22720, авиакомпании "КрасАвиа", произошло его попадание в снежный вихрь, что привело к грубому приземлению. ВС [воздушное судно] имеет повреждения. Вертолет выполнял рейс ЭК 9663 Байкит - К219 - ЦПС - Байкит. На борту находились 21 пассажир и три члена экипажа. Пострадал один пассажир (перелом ноги). КВС [командир воздушного судна] госпитализирован", - сказал он.

Теги
РоссияКрасноярский край
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