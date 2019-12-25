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В Мурманской области хирурга приговорили к ограничению свободы за смерть пациента

Врач допустила передозировку лидокаина

МУРМАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил хирурга одной из Снежногорских больниц Мурманской области к ограничению свободы за смерть несовершеннолетнего пациента в результате врачебной ошибки. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Мурманской области.

"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 25 апреля 2018 года в одну из больниц Снежногорска обратился несовершеннолетний пациент 2002 года рождения, которому во время осмотра поставили предварительный диагноз - спонтанный правосторонний пневмоторакс. При выполнении медицинской манипуляции, направленной на дренирование плевральной полости, врач допустила передозировку лидокаина, что привело к развитию у пациента сердечно-сосудистой недостаточности и наступление клинической смерти. 3 мая 2018 года пациент умер.

В ходе расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила причинно-следственную связь между действиями врача и смертью пациента.

Теги
РоссияМурманская область
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