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Житель Брянской области застрелил жену и покончил с собой

Следователи возбудили уголовное дело

ТАСС, 25 декабря. Житель города Клинцы Брянской области застрелил свою супругу и покончил с собой недалеко от школы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконное ношение оружия)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером во вторник, около 18 часов. 53-летний мужчина начал стрелять из огнестрельного оружие в свою 42-летнюю жену на улице Калинина, недалеко от школы ?3. Женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина покончил с собой.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Теги
РоссияБрянская область
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