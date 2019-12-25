Сотрудники полиции Москвы изъяли полтонны контрабандной черной икры

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московская полиция задержала четырех человек, подозреваемых в незаконном сбыте икры рыб, занесенных в Красную книгу РФ, изъято почти полтонны черной икры. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Задержаны подозреваемые в незаконном обороте икры рыб, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. По имеющимся данным, злоумышленники занимались переработкой и фасовкой черной икры, добытой браконьерским способом, предположительно, на территории Дальнего Востока и Поволжья. Готовая продукция под видом легальной сбывалась на рынках Москвы", - сказала Волк.

"Обнаружено и изъято около 475 кг икры рыб осетровых видов, а также денежные средства, банковские карты, фасовочные контейнеры, полиграфическая продукция, механизмы и инструменты, а также документы и черновые записи, имеющие значение для расследования уголовного дела. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу", - отметила Волк.

Как уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, СК расследует уголовное дело в отношении одной женщины и трех мужчин, им предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. В ближайшее время четырем обвиняемым изберут меру пресечения. Сейчас правоохранители ищут их сообщников, сказала Иванова.