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Генконсульство Китая отрицает гибель своих граждан на пожаре в поселке Иркутской области

Некоторые СМИ сообщали, что среди погибших и пострадавших есть граждане Китая, при этом власти Заларинского района предоставляли информацию о двух погибших гражданах Узбекистана

ТАСС, 25 декабря. Генеральное консульство КНР опровергло ранее появившиеся в СМИ сведения о том, что двое погибших при пожаре в общежитии в поселке Залари Иркутской области были гражданами Китая.

Власти Заларинского района Иркутской области, где в ночь на среду произошел пожар, ранее предоставляли информацию о двух погибших гражданах Узбекистана. При этом ряд местных и федеральных СМИ сообщали, что среди погибших и пострадавших есть граждане КНР.

"Утром в управлении МЧС по Иркутской области нам сообщили, что среди погибших на пожаре нет граждан Китая", - сказали в генконсульстве.

Возгорание общей площадью 350 кв. м произошло в ночь на среду в одноэтажном и двухэтажном деревянных зданиях общежитий лесозаготовительного предприятия поселка Залари. Погибли двое, пятеро госпитализированы. Сейчас пожар в ликвидирован, идет разбор завалов.

Теги
УзбекистанРоссияКитайИркутская область
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