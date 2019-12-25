В Пермском крае эвакуировали школу из-за распыленного в здании баллончика с газом

ПЕРМЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Около 600 человек эвакуировали из школы в города Чайковский в Пермском крае из-за распыления в здании газового баллончика. Об этом в среду сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому.

"25 декабря в 10:55 (08:55 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Пермского края поступило сообщение о распылении газового баллончика в помещении одного из учебных учреждений города Чайковский. Персоналом эвакуированы 537 детей и 46 человек работников", - отмечается в сообщении.

По информации МЧС, угрозы населению нет, обстоятельства случившегося выясняются. Учащиеся первой смены освобождены от занятий, учебный процесс во второй смене будет возобновлен.