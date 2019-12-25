Генконсульство Узбекистана готово помочь пострадавшим при пожаре в Иркутской области

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство Узбекистана готово оказать поддержку своим гражданам, пострадавшим во время пожара в общежитии лесозаготовительного предприятия в Иркутской области, в том числе покрыть расходы на лечение, сообщил ТАСС в среду генеральный консул Республики Узбекистан в РФ Юсуп Кабулжанов.

Пожар в двух общежитиях лесозаготовительного предприятия в поселке Залари в Иркутской области, где проживали 15 человек, возник в ночь на среду. Огонь распространился на площади 350 кв. м. В результате пожара два человека погибли, пятеро госпитализированы, один находится на амбулаторном лечении. Погибшие и пострадавшие - граждане Узбекистана.

"Мы сейчас работаем с управлением МЧС по Иркутской области и Сибирскому федеральному округу, оказываем содействие. При необходимости мы подготовим документы для возвращения на родину, сейчас идет расследование, мы ждем ответа российской стороны. Также мы готовы покрыть расходы на лечение пострадавших", - сообщил Кабулжанов.

Сейчас пожар в Залари ликвидирован, ведется разбор завалов. СУ СК начало проверку.