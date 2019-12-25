{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК просит арестовать еще трех фигурантов дела о злоупотреблениях в ФТС

Ранее были арестованы начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте еще трех фигурантов дела о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе РФ - старшего дознавателя отдела дознания Сергея Шурыгина и еще двух подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в суде.

На эту тему

"В канцелярии суда зарегистрировано ходатайство следствия об избрании Шурыгину меры пресечения в виде содержания под стражей, а также еще двум другим фигурантам данного дела - заместителю начальника Внуковской таможни Константину Мишину и замначальника Домодедовской таможни Юрию Черкашину", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд арестовал начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро. Следователь в суде пояснил, что Кизлык и Серебро помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде денежных средств. По данным источника ТАСС, речь может идти о помощи в пересечении границы России жене посла РФ в Кении с крупной суммой денег.

В ходе обысков у Кизлыка было изъято €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы, у его заместителя при обыске изъято 23 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России, 23 декабря в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия. В правоохранительных органах уточнили, что обыски были проведены следователями Следственного комитета РФ в рамках расследования уголовного дела, также были допрошены должностные лица ФТС.

 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Пермском крае эвакуировали школу из-за распыленного в здании баллончика с газом
В результате инцидента за медпомощью обратились 20 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС