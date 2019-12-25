СК просит арестовать еще трех фигурантов дела о злоупотреблениях в ФТС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте еще трех фигурантов дела о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе РФ - старшего дознавателя отдела дознания Сергея Шурыгина и еще двух подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В канцелярии суда зарегистрировано ходатайство следствия об избрании Шурыгину меры пресечения в виде содержания под стражей, а также еще двум другим фигурантам данного дела - заместителю начальника Внуковской таможни Константину Мишину и замначальника Домодедовской таможни Юрию Черкашину", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд арестовал начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро. Следователь в суде пояснил, что Кизлык и Серебро помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде денежных средств. По данным источника ТАСС, речь может идти о помощи в пересечении границы России жене посла РФ в Кении с крупной суммой денег.

В ходе обысков у Кизлыка было изъято €600 тыс., $600 тыс., золотые слитки, драгоценности и дорогостоящие часы, у его заместителя при обыске изъято 23 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России, 23 декабря в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия. В правоохранительных органах уточнили, что обыски были проведены следователями Следственного комитета РФ в рамках расследования уголовного дела, также были допрошены должностные лица ФТС.