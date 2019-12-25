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Новгородские полицейские проигнорировали сообщение о похищении подростка

СК возбудил уголовное дело в отношении оперативного дежурного и оперуполномоченного оперативно-сыскного отделения уголовного розыска

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников новгородской полиции, их подозревают в халатности, которая привела к гибели подростка. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы управления СК РФ по Новгородской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении оперативного дежурного и оперуполномоченного оперативно-сыскного отделения уголовного розыска УМВД России по Великому Новгороду. Сотрудники полиции подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 30 декабря прошлого года в полицию обратилась мать подростка 2002 года рождения. Она сообщила полицейским о том, что кто-то удерживает ее сына в неизвестном месте и требуют от нее выкуп. Женщина также пояснила, что у нее есть аудиозапись телефонных переговоров, в ходе которых ей дали поговорить с сыном, а после неизвестный потребовал за него выкуп.

"Однако сотрудники полиции не провели необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий по поступившему сообщению о преступлении, а заявительницу убедили в отсутствии оснований для подачи ею заявления. На следующий день тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир по улице Германа в Великом Новгороде", - сообщает ведомство.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Новгородской области, следователям ведомства удалось установить, что подростка убили двое местных жителей, которые и требовали выкуп у его матери.

В УМВД России по Новгородской области ТАСС сообщили, что ведомство организовало служебную проверку по факту случившегося. "Если вину сотрудников полиции докажут, они будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим мотивам", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияНовгородская область
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