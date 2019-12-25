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Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае возросло до 15

Двое из них госпитализированы
Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" МЧС России/ТАСС
Описание
Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа"
© МЧС России/ТАСС

КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. При аварийной посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края пострадали 15 человек, из них двое госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

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"За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение", - сказал представитель ведомства. Ранее источник в медицинских службах сообщал о 12 обратившихся к врачам за помощью.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе МЧС России, при взлете вертолет Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит. У него повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.

Всего на борту находились 24 человека, в том числе 21 пассажир.

В экстренных службах уточнили, что вертолет перевозил вахтовиков-нефтяников, среди пострадавших командир экипажа.

Теги
РоссияКрасноярский край
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