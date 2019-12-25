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На складе в Москве обрушились перегородки на площади 400 кв. м

Пострадал один человек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Обрушение металлических перегородок на площади 400 кв. м произошло в производственно-складском помещении на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, один человек пострадал, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"По улице Стахановской, дом 22, строение 1а, между первым и вторым этажами произошло обрушение металлических перегородок на площади 400 кв. м. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, до прибытия сотрудников оперативных служб из здания были эвакуированы 20 человек. Вероятность нахождения людей под завалами и их количество устанавливаются.

Теги
Россия
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