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Второй задержанный после стрельбы в Саратове арестован по подозрению в сбыте наркотиков

Его задержали на два месяца

САРАТОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал второго мужчину, задержанного после инцидента со стрельбой в полицейского в Саратове. Мужчина арестован по делу о незаконном сбыте наркотиков, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Заключен под стражу сроком на два месяца второй подозреваемый по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств", - говорится в сообщении ведомства.

21 декабря два полицейских в Саратове решили проверить документы у двух мужчин. Один из мужчин начал стрелять, в результате один полицейский скончался, второго госпитализировали. На стрелка завели дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), он был арестован. Позже в отношении обоих мужчин было возбуждено уголовное дело о распространении наркотиков. По версии следствия, двое мужчин незаконно приобрели наркотики для дальнейшей продажи, расфасовали их по небольшим дозам, вышли на улицу, где были замечены сотрудниками полиции.

Теги
РоссияСаратовская область
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