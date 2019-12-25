Под Самарой задержали подозреваемого по делу о поставках испорченного мяса в школы

САМАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Задержан подозреваемый, при участии которого были осуществлены поставки некачественной мясной продукции в образовательные учреждения Самарской области. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ региона, распространенном в среду.

В соцсетях и местных СМИ появилась информация об изъятии мяса, в котором якобы был обнаружен трупный яд. Было возбуждено уголовное дело по факту сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, поставки некачественного мяса осуществляли ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант".

"По версии следствия, реализацией некачественной мясной продукции в учреждения Самарской области занимался по доверенности от указанных ООО мужчина 1981 года рождения. В настоящее время он задержан", - говорится в сообщении.

Во время следствия было изъято 230 образцов мясной продукции. Установлено, что в 18 образцах содержались бактерии, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Следователи выяснили, что некачественная продукция поставлялась в образовательные учреждения Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого Шенталинского, Красноярского районов и города Тольятти Самарской области. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.