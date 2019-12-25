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В Венгрии двое россиян отравились бытовым газом

Туристка из России погибла, сопровождавший ее молодой человек доставлен в больницу

ВЕНА, 25 декабря. /ТАСС/. Туристка из России умерла из-за утечки бытового газа в гостинице в Будапеште, сопровождавший ее молодой человек госпитализирован, угрозы его жизни нет. Об этом сообщили ТАСС в среду в посольстве РФ в Венгрии.

"Информируем о том, что 22 декабря 2019 года во время турпоездки в город Будапешт вследствие утечки бытового газа в отеле Otto Studios скончалась гражданка России Валиева Элина", - говорится в заявлении посольства.

По данным дипломатического представительства, в номере с погибшей находился гражданин РФ, который был госпитализирован. По сообщениям врачей, состояние мужчины стабилизировалось, угрозы жизни и здоровью нет. Консульский отдел посольства России в Венгрии находится в контакте с родственниками погибшей и пострадавшего, а также органами правопорядка и медицинскими учреждениями.

Теги
РоссияВенгрия
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