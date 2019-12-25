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СК возбудил второе уголовное дело в отношении мэра Туапсе

Он подозревается в получении взятки

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили второе уголовное дело - по статье о получении взятки - в отношении отстраненного мэра Туапсе Владимира Зверева, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Туапсинского района, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По предварительным данным, чиновник выдвинул индивидуальному предпринимателю требования о передаче ему взятки в сумме 1 млн 600 тысяч рублей за предоставление земельного участка в аренду и оказание дальнейшего покровительства", - говорится в сообщении ведомства. Часть денег была передана летом 2019 года через знакомых.

По данным СК, первое уголовное дело, возбужденное по статье о совершении служебного подлога и превышении полномочий, касается того, что Зверев выдал в аренду на 49 лет индивидуальному предпринимателю без проведения положенных по закону торгов муниципальный земельный участок по заниженной стоимости. В постановление главы города, которое предоставляло право местному жителю на заключение договора аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, в результате чего в бюджет Туапсинского городского поселения не поступило свыше 23 млн рублей. Ранее Туапсинский городской суд продлил ему до 30 декабря срок содержания под стражей по делу о подлоге и превышении полномочий.

В 2007 году Зверев стал заместителем главы Туапсе, через год его избрали главой города. В 2009 году он стал заместителем директора, а затем главой дирекции по строительству и реконструкции объектов государственных органов управделами президента России, занимал должность замгендиректора ООО "Регионмонтажспецстрой". В феврале 2018 года решением депутатов Зверев вновь был избран главой Туапсе. На время следствия он отстранен от должности.

Теги
РоссияКраснодарский край
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