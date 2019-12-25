Прокурор потребовал приговорить брата экс-владельца Черкизовского рынка к 18 годам колонии

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Гособвинитель потребовал приговорить брата экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Рафика Исмаилова к 18 годам колонии за убийство и незаконный оборот оружия. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мособлсуда, который рассматривает дело.

"Вина подсудимого Исмаилова полностью подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами дела. Прошу признать виновным подсудимого по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы", - сказал гособвинитель.

Как следует из выступления прокурора в суде, "следователям так и не удалось найти пистолет, из которого было совершено убийство потерпевших". Выяснилось только, что смерть их наступила в результате попадания патронов калибра 9 мм "Парабеллум".

Тельман Исмаилов заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства. По версии следствия, он разработал план убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании "Люблино-моторс" Юрия Брилева совместно со своими братьями, в роли исполнителя выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов выстрелил из салона автомобиля в двух предпринимателей, от полученных ранений они умерли. Рафик Исмаилов по договоренности с братьями забрал Керимова с места убийства, после чего соучастники помогли ему скрыться и спрятать оружие преступления. Тельман Исмаилов и его брат Вагиф Исмаилов скрываются от следствия за границей.

Рафик Исмаилов вину не признает. Он подтвердил, что знаком с Керимовым, но характеризует его негативно. Как сказал прокурор в суде, "следствие считает, что именно Рафик Исмаилов передал Керимову пистолет, из которого тот застрелил предпринимателей". Керимов, которого задержали первым, полностью признал свою вину и дал показания о причастности к преступлению братьев Исмаиловых. В марте Керимов был осужден Красногорским горсудом Московской области на 13 лет колонии строгого режима. Его показания, а также детализации телефонных переговоров братьев Исмаиловых стали поводом для уголовного преследования Рафика Исмаилова.