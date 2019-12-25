Роспотребнадзор проверит качество воды на Кубани после крупной аварии на водопроводе

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проверят качество воды после второй крупной аварии на Троицком групповом водопроводе, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в среду.

Вторая за три дня авария произошла на магистральном водоводе Троицкого водопровода около 05:10 мск во вторник. В зоне отключения вновь оказались более 160 тыс. человек, порядка 6,4 тыс. жилых домов в Крымском районе, Новороссийске, части Геленджика и поселке Кабардинка, около 5:30 мск в среду ремонтные работы были завершены. В районах организован подвоз воды населению.

"После завершения работ по восстановлению водоснабжения специалистами будут взяты пробы для проверки качества воды", - сказала представитель ведомства.

По ее словам, взятые в понедельник после первой крупной аварии пробы воды соответствовали нормам.

В пресс-службе администрации Крымского района ТАСС сообщили, что подачу воды начнут в 14:00 мск в город Крымск, полностью восстановить водоснабжение района рассчитывают до 20:00 мск. По данным пресс-службы администрации Новороссийска, подачу воды в городе возобновят не ранее 6 часов утра 26 декабря. По данным "Кубаньводкомплекс", причиной аварий стал коррозийный износ трубопровода, превышения срока его эксплуатации. "Стальной водовод эксплуатируется уже более 30 лет, за это время трубы выработали свой установленный ресурс", - уточняется в сообщении организации.

Аналогичная авария на Троицком водопроводе произошла в воскресенье, в зоне отключения водоснабжения оказались более 160 тыс. человек и порядка 50 социальных объектов в Крымске, Новороссийске, части Геленджика и поселке Кабардинка, накануне велись работы по восстановлению подачи воды.