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Источник: в администрации Семикаракорского района Ростовской области прошли обыски

Прошедшие обыски связаны с деятельностью первого заместителя главы администрации Михаила Аниканова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Обыски прошли в администрации Семикаракорского района Ростовской области. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мероприятия могут быть связаны с деятельностью первого замглавы администрации, курирующего земельные вопросы.

"В администрации Семикаракорского района прошли обыски", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, прошедшие обыски связаны с деятельностью первого заместителя главы администрации Михаила Аниканова, курирующего земельные вопросы.

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РоссияРостовская область
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