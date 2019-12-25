Источник: в администрации Семикаракорского района Ростовской области прошли обыски

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Обыски прошли в администрации Семикаракорского района Ростовской области. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мероприятия могут быть связаны с деятельностью первого замглавы администрации, курирующего земельные вопросы.

"В администрации Семикаракорского района прошли обыски", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, прошедшие обыски связаны с деятельностью первого заместителя главы администрации Михаила Аниканова, курирующего земельные вопросы.