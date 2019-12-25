В Приамурье из-за ложных сообщений о "минировании" эвакуировали вокзалы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали персонал и посетителей из вокзалов в Благовещенске из-за сообщений о "минировании", сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления МВД России по Амурской области.

"Сегодня поступили сообщения о "минировании" ряда учреждений, зданий. Проводилась эвакуация персонала, посетителей из зданий", - сказали в пресс-службе, уточнив, что эвакуация людей производилась из авто- и железнодорожного вокзалов, из торговых центров и еще нескольких зданий.

Объекты обследованы с привлечением кинологической службы полиции, опасных предметов не обнаружено. Устанавливаются лица, причастные к происшествиям.