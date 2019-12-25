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Прокуратура выясняет обстоятельства нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге

В горздраве сообщили, что женщину осмотрели врачи, причин для госпитализации нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Прокуратура выясняет обстоятельства нападения ученика школы Екатеринбурга на учительницу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Некий инцидент был, прокуратура Кировского района выясняет обстоятельства противоправных действий несовершеннолетнего. На учете не состоял", - сообщили в пресс-службе.

Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что ученик напал на учительницу на улице. "Это произошло не в школе, а на улице. Он нанес ей телесные повреждения, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

Начальник пресс-службы областного ГУ МВД полковник Валерий Горелых добавил, что проверку по данному факту проводит и полиция. "Сотрудники полиции Екатеринбурга проводят проверку по данному факту. Собранные материалы планируется передать нашим коллегам из регионального управления Следственного комитета по подследственности, так как нападавший является несовершеннолетним", - уточнил он.

В горздраве ТАСС уточнили, что учительница была доставлена в больницу № 36. "Она была осмотрена врачами, причин для госпитализации нет", - сообщили в пресс-службе.

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РоссияСвердловская область
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