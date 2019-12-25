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Более 37 тыс. бутылок поддельного алкоголя обнаружили на складе в Москве

Объект находится на территории промышленной зоны в ЮВАО

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полицейские обнаружили более 37 тыс. бутылок контрафактного алкоголя на складе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы выявлен факт незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. В ходе осмотра складского помещения на территории промышленной зоны в Юго-Восточном административном округе полицейские обнаружили более 37 тыс. бутылок с алкоголем, оклеенных федеральными специальными марками с визуальными признаками подделки", - сказала Волк.

Она добавила, что также изъят большегрузный автомобиль с прицепом, загруженный готовым к продаже товаром.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. Ведется поиск причастных к преступлению, сказала Волк.

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