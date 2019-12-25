В Обнинске учителя физкультуры арестовали за распространение наркотиков

ТАСС, 25 декабря. Суд арестовал учителя физкультуры, задержанного в Обнинске Калужской области по подозрению в распространении наркотиков, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе УМВД по региону.

По информации прокуратуры, мужчина занимался размещением закладок у подъездов жилых домов. "По решению суда ему избрана мера пресечения в виде ареста", - сказали в пресс-службе.

Согласно материалам дела, учитель физкультуры одной из школ города Обнинска совместно с подельником возле подъезда одного из домов разместил закладку с наркотическим средством, которая была изъята сотрудниками ОКОН ОМВД России по Обнинску.

Мужчина был задержан 23 декабря прямо в школе. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. а, б, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").