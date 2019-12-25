В Ленобласти семеро школьников отравились конфетами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Причиной отравления семерых школьников в деревне Гарболово Ленинградской области стало употребление конфет, который один из них купил в магазине. По факту инцидента проводится проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"По предварительным данным, 24 декабря в школе, расположенной в деревне Гарболово Всеволожского района, один из шестиклассников угостил своих сверстников конфетами, которые он приобрел накануне в одном из торговых павильонов поселка. После употребления конфет семеро детей почувствовали недомогание", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время следователи начали проверку, во время которой изъяли продукцию из торговой точки, которой могли отравиться дети. Точный диагноз при этом у детей пока не поставлен.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что вечером во вторник в больницу попали семеро 12-летних школьников с отравлением неизвестным веществом. Троих после этого отпустили на амбулаторное лечение, еще четверых госпитализировали в больницу города Всеволожска.

По данным СК, в настоящее время в больнице под наблюдением врачей остаются двое детей, еще двоих также перевели на амбулаторное лечение.