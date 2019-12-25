{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ленобласти семеро школьников отравились конфетами

Следователи проводят проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Причиной отравления семерых школьников в деревне Гарболово Ленинградской области стало употребление конфет, который один из них купил в магазине. По факту инцидента проводится проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"По предварительным данным, 24 декабря в школе, расположенной в деревне Гарболово Всеволожского района, один из шестиклассников угостил своих сверстников конфетами, которые он приобрел накануне в одном из торговых павильонов поселка. После употребления конфет семеро детей почувствовали недомогание", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время следователи начали проверку, во время которой изъяли продукцию из торговой точки, которой могли отравиться дети. Точный диагноз при этом у детей пока не поставлен.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что вечером во вторник в больницу попали семеро 12-летних школьников с отравлением неизвестным веществом. Троих после этого отпустили на амбулаторное лечение, еще четверых госпитализировали в больницу города Всеволожска.

По данным СК, в настоящее время в больнице под наблюдением врачей остаются двое детей, еще двоих также перевели на амбулаторное лечение.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
В регионах Приволжского федерального округа сотни человек получили травмы из-за гололеда
Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в регионы вернется похолодание, которое должно нормализовать ситуацию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС