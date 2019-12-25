{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Ставрополья получил десять лет колонии за пособничество в убийстве

По данным следствия, Алексей Олейников вместе с подельниками пытался заставить свидетеля сменить показания по уголовному делу о мошенничестве, бросив во двор его дома гранату

ПЯТИГОРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Суд на Ставрополье отправил местного жителя в колонию на 10 лет за пособничество в убийстве и за то, что он вместе со своими знакомыми пытался запугать свидетеля, бросив в его двор гранату. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по краю.

"Уголовное дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт в отношении Алексея Олейникова. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что Олейников признан виновным в пособничестве принуждению свидетеля и потерпевшего к уклонению от дачи показаний, а также в пособничестве совершению убийства.

По данным следствия, 9 сентября 2017 года Азамат Бозиев при помощи Олейникова и Астемира Коваленко, пытаясь заставить свидетеля и потерпевшую не давать показания по уголовному делу о мошенничестве, бросил им во двор дома боевую ручную гранату РГН. В результате взрыва никто не пострадал. Через месяц Бозиев с теми же подельниками застрелил на территории заброшенной промзоны Новопавловска Бозиев из переделанного самодельным способом пистолета генерального директора ООО "Аполлонское", а затем попытался избавиться от улик, выкинув пистолет в воду и обезглавив жертву.

Впоследствии следователям удалось установить личность погибшего, а также найти оружие, из которого стреляли. Судебные эксперты также подтвердили версию следствия о причастности подозреваемых к смерти предпринимателя.

"На стадии предварительного следствия с Коваленко заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него ранее рассмотрено судом в особом порядке, и ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. Кроме того, в связи с неустановлением местонахождения Бозиева он объявлен в международный розыск, а также в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в пресс-релизе.

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В регионах Приволжского федерального округа сотни человек получили травмы из-за гололеда
Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в регионы вернется похолодание, которое должно нормализовать ситуацию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС