Житель Ставрополья получил десять лет колонии за пособничество в убийстве

ПЯТИГОРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Суд на Ставрополье отправил местного жителя в колонию на 10 лет за пособничество в убийстве и за то, что он вместе со своими знакомыми пытался запугать свидетеля, бросив в его двор гранату. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по краю.

"Уголовное дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт в отношении Алексея Олейникова. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что Олейников признан виновным в пособничестве принуждению свидетеля и потерпевшего к уклонению от дачи показаний, а также в пособничестве совершению убийства.

По данным следствия, 9 сентября 2017 года Азамат Бозиев при помощи Олейникова и Астемира Коваленко, пытаясь заставить свидетеля и потерпевшую не давать показания по уголовному делу о мошенничестве, бросил им во двор дома боевую ручную гранату РГН. В результате взрыва никто не пострадал. Через месяц Бозиев с теми же подельниками застрелил на территории заброшенной промзоны Новопавловска Бозиев из переделанного самодельным способом пистолета генерального директора ООО "Аполлонское", а затем попытался избавиться от улик, выкинув пистолет в воду и обезглавив жертву.

Впоследствии следователям удалось установить личность погибшего, а также найти оружие, из которого стреляли. Судебные эксперты также подтвердили версию следствия о причастности подозреваемых к смерти предпринимателя.

"На стадии предварительного следствия с Коваленко заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него ранее рассмотрено судом в особом порядке, и ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. Кроме того, в связи с неустановлением местонахождения Бозиева он объявлен в международный розыск, а также в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается в пресс-релизе.