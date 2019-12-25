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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

На его борту находилось 23 человека

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В Заполярном районе Ненецкого автономного округа вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. На борту вертолета находились 23 человека, включая четырех членов экипажа", - сказал собеседник агентства.

Людей доставят другим вертолетом в город Усинск в Республике Коми.

В ГУ МЧС по Республике Коми подтвердили, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Комиавиатранс" совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха. Вертолет следовал по маршруту Печора - Буровые - Усинск. "Компанией "Взлет", вертолетом Ми-8 все люди, находящиеся на борту, были эвакуированы. По уточненной информации, в 15:06 ожидается прибытие вертолета Ми-8 в Усинск с вахтовиками", - сказали в главке.

Это не первое происшествие с вертолетом Ми-8 в среду - утром на севере Красноярского края вертолет того же класса, принадлежащий авиакомпании "КрасАвиа", совершил жесткую посадку. Пострадали 16 человек, из них пятеро госпитализированы. Угрозы жизни пострадавших нет. 

В новость внесены изменения (15:29 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияНенецкий автономный округ
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