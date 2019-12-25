В Якутии два "Камаза" провалились под лед

ЯКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Два "Камаза" провалились под лед на реке Лена в Якутии 23 декабря, есть погибшие. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе службы спасения Якутии.

"Два "Камаза" провалились под лед на реке Лена 23 декабря в Жиганском районе в Якутии. Количество погибших уточняется. Из одной провалившейся машины пассажиры успели выпрыгнуть", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что заявление об инциденте поступило 25 декабря. "26 декабря в Жиганский район будет отправлен вертолет вместе со спасателями и правоохранительными органами", - отметили в ведомстве. При этом в службе спасения опасаются, что неблагоприятные погодные условия могут не позволить вылететь вертолету.

Температура в Жиганске, согласно информации якутского гидрометцентра, составляет на 25 декабря минус 43 градуса.