Из подпольного казино в Москве изъято 12 единиц игрового оборудования

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы обнаружили в одной из квартир жилого дома на Проспекте Мира в Москве подпольное казино, изъято 12 единиц игрового оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы.

"В декабре закрыто <...> подпольное казино, находившееся в квартире на Проспекте Мира, изъято 12 единиц игрового оборудования. Всего с начала года в городе ликвидировано 19 нелегальных игорных заведений, функционировавших в жилых помещениях", - сказал собеседник агентства.

Ранее в департаменте сообщали, что всего с начала года в Москве утилизировано более 1,3 тыс. единиц игрового оборудования.