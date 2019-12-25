{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из подпольного казино в Москве изъято 12 единиц игрового оборудования

Оно находилось в квартире на Проспекте Мира

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы обнаружили в одной из квартир жилого дома на Проспекте Мира в Москве подпольное казино, изъято 12 единиц игрового оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы.

"В декабре закрыто <...> подпольное казино, находившееся в квартире на Проспекте Мира, изъято 12 единиц игрового оборудования. Всего с начала года в городе ликвидировано 19 нелегальных игорных заведений, функционировавших в жилых помещениях", - сказал собеседник агентства.

Ранее в департаменте сообщали, что всего с начала года в Москве утилизировано более 1,3 тыс. единиц игрового оборудования.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В регионах Приволжского федерального округа сотни человек получили травмы из-за гололеда
Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в регионы вернется похолодание, которое должно нормализовать ситуацию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС