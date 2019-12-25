В Казани задержали 11 человек за неповиновение сотрудникам полиции

КАЗАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Казани задержали 11 молодых людей, агрессивно отреагировавших на замечания правоохранителей по поводу громкого прослушивания музыки, в отношении них составлены административные материалы. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу Казани.

"Примерно в 0:30 мск экипаж ППС управления МВД России по городу Казани получил заявку о том, что возле дома №22/7 на улице Братьев Касимовых молодые люди громко слушают музыку в автомобилях. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили две группы молодых людей на машинах ВАЗ-2114 и Volkswagen. На сделанные замечания сотрудников полиции присутствовавшие отреагировали агрессивно, стали отталкивать полицейских, пытаясь своими действиями спровоцировать драку", - сообщили в пресс-службе.

В дальнейшем все участники конфликта - 11 молодых людей в возрасте от 18 до 33 лет - были задержаны и для разбирательства доставлены в отдел полиции. В отношении них составлены административные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", Также материалы для принятия процессуального решения по ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти" направят в следственное управление СКР по Татарстану, уточнили в управлении.