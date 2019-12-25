Поджигателя старинной усадьбы под Калининградом приговорили к 9,5 года колонии

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Неманский городской суд Калининградской области приговорил поджигателя усадьбы "Альтхоф Рагнит" 1860 года постройки к 9,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщается в среду на официальном сайте суде.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. Возгорания деревянных элементов и крыш двух кирпичных построек фиксировались 7, 8 и 10 апреля. По данному факту возбуждили уголовное дело.

"Судом установлено, что в апреле 2019 года 35-летний местный житель совершил поджог объекта культурного наследия регионального значения усадьбы "Альтхоф Рагнит". В результате пожара собственнику объекта причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн 700 тыс. рублей. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений суд окончательно назначил [обвиняемому] наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), а также по пункту "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, ранее он был приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Знакомый подсудимого, который участвовал в хищении металлических конструкций из усадьбы, приговорен к 1 году шести месяцам и 20 дням заключения условно с испытательным сроком два года.

По решению суда осужденным предстоит также возместить суммарно свыше 1,7 млн рублей ущерба, нанесенного исторической постройке.

Отмечается, что подсудимые признали вину. По их ходатайству, дело было рассмотрено в особом порядке, без судебного следствия.

Об усадьбе

Усадьба "Альтхоф Рагнит" находится в Неманском районе области. Она была построена семейством баронов фон Мак, владельцами лошадей и конезаводов. Вокруг господского дома был разбит дендропарк, в котором насчитывалось более 150 редких деревьев и кустарников.

В послевоенные годы в господском доме располагалась контора совхоза "Мичуринец", а на территории усадьбы - плодопитомник. В 1990 годы, после ликвидации совхоза, усадьба начала приходить в запустение.

Статус объекта культурного наследия регионального значения был присвоен памятнику постановлением областного правительства 23 марта 2007 года.