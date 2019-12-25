Героиня статьи "Героин - собственность модели" явилась в суд

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Героиня заблокированной Роскомнадзором статьи "Героин - собственность модели" Анна Глазова (Тэо Логос), находящаяся под подпиской о невыезде в связи с рассмотрением в суде дела о хранении наркотиков, которую считали скрывшейся от органов правосудия, явилась в Кузьминский районный суд на очередное заседание. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Она пришла сегодня в суд, правда, заседание не состоялось и было перенесено на 14 января 2020 года", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что 15 декабря Глазова действительно не явилась на судебное заседание, однако позже предоставила справку, что не смогла прийти в связи с болезнью.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Глазова скрылась от органов правосудия.

Полицейские 31 января задержали 27-летнюю Глазову в Москве. При задержании у нее была обнаружена, изъята и отправлена на экспертизу прозрачная банка с героином массой 0,4 грамма. Глазова находилась в федеральном розыске по подозрению в незаконном хранении, приобретении, изготовлении и перевозке наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Суд арестовал Глазову, однако позднее ей была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Позже она поменяла имя и фамилию на Тэо Логос.

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила, что была проведена проверка материала "Героин - собственность модели" на предмет наличия сведений, распространение которых в России запрещено. Решение о блокировке статьи в интернете было принято исходя из того, что материал содержит информацию, направленную на формирование положительного образа употребляющих наркотики. В материале говорилось о девушке, которая систематически употребляет героин и ведет онлайн-дневник.