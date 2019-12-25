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В Волгограде возбудили дело в отношении матери, сожитель которой избивал ее сына

Ребенок изъят из семьи и помещен в больницу, где проходит медицинское обследование и экспертизы

ВОЛГОГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Полиция Волгограда возбудила уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, сожитель которой у нее на глазах регулярно избивал ее шестилетнего сына. Ребенок месяц не ходил в школу и голодал. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в Волгограде был задержан 25-летний сожитель женщины, подозреваемый в избиении ребенка, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

"Дознаватели отдела полиции № 7 по Кировскому району возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ в отношении матери шестилетнего мальчика. Женщину подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сказали в пресс-службе полиции.

Установлено, что шестилетний мальчик с конца ноября не ходил в школу, у него обнаружены множественные телесные повреждения. В ходе опроса он рассказал, что травмы ему нанесли его мать и отчим. По данным следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, медики диагностировали у мальчика ушибы, ссадины, а также переломы ключицы и ребер. По словам несовершеннолетнего, взрослые ограничивали его в еде, систематически избивали и причиняли боль.

Как сообщила ТАСС детский омбудсмен в Волгоградский области Нина Болдырева, ребенок изъят из семьи и помещен в больницу, где проходит медицинское обследование и экспертизы, в том числе психологическую. Избиение ребенка, по ее словам, происходило "при матери и ее непосредственном участии".

Теги
РоссияВолгоградская область
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