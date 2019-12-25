В Рязани росгвардейцы спасли девочку из горящей квартиры

ТАСС, 25 декабря. Сотрудники Росгвардии спасли шестилетнюю девочку, которая просила о помощи из окна горящей квартиры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Накануне вечером в дежурную часть отдела вневедомственной охраны по Рязани поступила информация, что в окне квартиры дома по улице Шевченко стоит ребенок и просит о помощи. По указанному адресу незамедлительно прибыл наряд Росгвардии в составе прапорщика полиции Андрея Тюрина и младшего сержанта полиции Рената Омарова. Как оказалось, в квартире, где девочка находилась одна, случилось возгорание. Андрей Тюрин проник в задымленное помещение через открытое окно, вынес ребенка, после чего вернулся и потушил пожар своими силами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, росгвардейцы передали спасенную шестилетнюю девочку отцу, ее жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает.