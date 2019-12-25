{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Саратовской области при пожаре погиб один ребенок

Еще четверо детей получили травмы

САРАТОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Один ребенок, предположительно, погиб, еще четверо получили травмы и находятся в больнице в результате пожара в жилом доме в селе Озерки Саратовской области в среду, сообщает пресс-служба администрации Петровского района.

"От очевидца поступило сообщение о том, что в селе Озерки на улице Первомайской горит жилой дом. В настоящее время известно, что при пожаре пострадали дети из многодетной семьи. Так, двое детей, получивших ожоги, сейчас находятся в районной больнице Петровска, двое - в Саратове с мамой, мальчик 2013 года рождения, предположительно, остался в доме и погиб", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.

Уточняется, что еще одна девочка не пострадала, так как была в это время в школе. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем либо из-за возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

"Данное ЧП взято под личный контроль руководством района", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона, на данный момент госпитализированы двое детей. "В реанимацию Петровской районной больницы сегодня госпитализированы двое несовершеннолетних . Девочка двух лет и мальчик четырех лет. Они находятся в тяжелом состоянии. По указанию министра здравоохранения области туда направлена бригада санитарной авиации областной детской клинической больницы. Решается вопрос о транспортировке детей в лечебное учреждение Саратова", - сказала собеседница агентства.

В новость внесены изменения (18:03 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
В Петербурге осужденный пожизненно экс-участковый признал вину по другому уголовному делу
Сергей Крохин признался, что участвовал в убийствах еще четырех человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС