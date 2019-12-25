В Саратовской области при пожаре погиб один ребенок

САРАТОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Один ребенок, предположительно, погиб, еще четверо получили травмы и находятся в больнице в результате пожара в жилом доме в селе Озерки Саратовской области в среду, сообщает пресс-служба администрации Петровского района.

"От очевидца поступило сообщение о том, что в селе Озерки на улице Первомайской горит жилой дом. В настоящее время известно, что при пожаре пострадали дети из многодетной семьи. Так, двое детей, получивших ожоги, сейчас находятся в районной больнице Петровска, двое - в Саратове с мамой, мальчик 2013 года рождения, предположительно, остался в доме и погиб", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.

Уточняется, что еще одна девочка не пострадала, так как была в это время в школе. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем либо из-за возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

"Данное ЧП взято под личный контроль руководством района", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона, на данный момент госпитализированы двое детей. "В реанимацию Петровской районной больницы сегодня госпитализированы двое несовершеннолетних . Девочка двух лет и мальчик четырех лет. Они находятся в тяжелом состоянии. По указанию министра здравоохранения области туда направлена бригада санитарной авиации областной детской клинической больницы. Решается вопрос о транспортировке детей в лечебное учреждение Саратова", - сказала собеседница агентства.

В новость внесены изменения (18:03 мск) - добавлены подробности.