Суд приговорил на сроки от 10 до 13 лет хакеров за взлом электронных систем РЖД и S7

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду приговорил на сроки от 10 до 13 лет колонии хакеров, занимавшихся взломом электронных систем РЖД и S7 и фиктивным возвратом билетов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал Максима Матюшева, Андрея Жданова и Кирилла Кулабухова виновными в организации преступного сообщества, участии в преступном сообществе и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Матюшев приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Жданов - к 12,5 года колонии строгого режима, Кулабухов - к 10 годам колонии общего режима", - огласил судья.

Суть обвинений

В России по делу о фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 обвиняются 29 человек. События относятся к 2013-2014 годам. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества, участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, фигуранты совершили более 60 эпизодов мошенничества в сфере компьютерной информации. Преступное сообщество действовало на территориях Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Новосибирска, Уфы, Московской области и Алтайского края.

Суд и следствие установили, что молодые люди рассылали в организации, осуществляющие продажу железнодорожных билетов, электронные письма с вредоносной программой. С помощью нее обвиняемые получали доступ к информации, логину и паролю личных кабинетов кассиров организаций. Через интерфейс кассира соучастники вводили информацию о подставных пассажирах в электронную квитанцию и проводили платеж за счет организации, после чего обналичивали деньги через сдачу билетов в кассы. "За время существования сообщества с 2013-го по 2014 год его участники незаконно оформили свыше 5 тыс. электронных маршрутных квитанций на общую сумму более 17 млн рублей", - сказала Короткова. По делу был допрошен 31 потерпевший и более 190 свидетелей.