СК возбудил дело в отношении первого замглавы Семикаракорского района Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации Семикаракорского района Ростовской области подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к служебному подлогу в целях получения права собственности на земельный участок. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Семикаракорского района Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Подстрекательство к служебному подлогу"), его супруги по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), и главы одного из сельских поселений по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, первый заместитель главы администрации Семикаракорского района Ростовской области, действуя по предварительному сговору со своей супругой, совершил мошенничество в целях получения права собственности на земельный участок площадью около 12 соток. "Для этого он, используя свое служебное положение, склонил главу сельского поселения, где располагался земельный участок, к выдаче фиктивной выписки из похозяйственной книги", - уточнили в СК.

Как ранее ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона, в администрации Семикаракорского района прошли обыски. По данным источника, прошедшие обыски связаны с деятельностью первого заместителя главы администрации Михаила Аниканова, курирующего земельные вопросы.