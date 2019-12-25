{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело в отношении первого замглавы Семикаракорского района Ростовской области

Чиновник подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к служебному подлогу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации Семикаракорского района Ростовской области подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к служебному подлогу в целях получения права собственности на земельный участок. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Семикаракорского района Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Подстрекательство к служебному подлогу"), его супруги по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), и главы одного из сельских поселений по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, первый заместитель главы администрации Семикаракорского района Ростовской области, действуя по предварительному сговору со своей супругой, совершил мошенничество в целях получения права собственности на земельный участок площадью около 12 соток. "Для этого он, используя свое служебное положение, склонил главу сельского поселения, где располагался земельный участок, к выдаче фиктивной выписки из похозяйственной книги", - уточнили в СК.

Как ранее ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона, в администрации Семикаракорского района прошли обыски. По данным источника, прошедшие обыски связаны с деятельностью первого заместителя главы администрации Михаила Аниканова, курирующего земельные вопросы.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
В Петербурге осужденный пожизненно экс-участковый признал вину по другому уголовному делу
Сергей Крохин признался, что участвовал в убийствах еще четырех человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС