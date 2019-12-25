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В Петербурге осужденный пожизненно экс-участковый признал вину по другому уголовному делу

Сергей Крохин признался, что участвовал в убийствах еще четырех человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший участковый полицейский из Петербурга Сергей Крохин, которого ранее приговорили к пожизненному сроку по делу об убийстве шести человек, признался в том, что участвовал в убийствах еще четырех человек. Как сообщили журналистам в среду в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, он заключил досудебное соглашение.

Крохин, по данным СК, с соучастниками находил людей либо престарелого возраста, либо ведущих асоциальный образ жизни, у которых в собственности была квартира, далее злоумышленники выясняли, имеются ли у них законные наследники, после чего принималось решение об убийстве потенциальных жертв.

"По данным следствия, соучастники с августа 2010 года по март 2015-го совершили четыре убийства и два мошенничества. Уголовное дело в отношении Крохина, заключившего досудебное соглашение, уже находится в суде", - сказано в распространенном пресс-службой ГСУ СК сообщении.

В пресс-службе добавили, что также завершено расследование дела в отношении предполагаемых соучастников Крохина - Забара Зубова, Геннадия Агеева, Виктории Годовиковой, Валентины Торочковой и Виктора Зорина. Следствием установлено, что в 2010 году Крохин, будучи участковым уполномоченным ОМВД России по Колпинскому району Петербурга, организовал преступную группу для совершения убийств социально незащищенных граждан с целью завладения их квартирами. В основном подыскивались квартиры, где собственником являлись женщины, которые имели сына или внука. После совершения убийства собственника жилья наследника уговаривали вступить в фиктивный брак с одной из соучастниц, а когда она становилась законной наследницей, его также убивали.

"Пенсионер МВД Агеев занимался юридическими вопросами, связанными с оформлением наследства, после чего реализовывал квартиры. Непосредственно исполнителями убийств были Зубов и Зорин, а Торочкова и Годовикова вступали с потерпевшими в фиктивные браки", - добавили в СК.

О деле бывшего участкового

Весной этого года Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор бывшему участковому полицейскому из Колпина Сергею Крохину по другому делу - об убийствах шести человек.

Как установил суд, бывший участковый 39-го отдела полиции ОМВД России по Колпинскому району Петербурга Крохин, арестованный в 2016 году, руководил группой преступников, которые совершили убийства людей, чтобы завладеть их квартирами. Майор в отставке организовал убийство четырех человек, а еще двоих задушил собственноручно.

Вторым фигурантом дела стал ранее судимый житель Петербурга Сергей Никитин, которому суд назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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