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В Мордовии с аварийного моста упал автомобиль

В ЧП пострадали пять человек, их доставили в больницу

ТАСС, 25 декабря. Легковой автомобиль упал с аварийного неэксплуатируемого моста через реку Алатырь в Мордовии, пострадали пять человек, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"В 17:40 мск водитель Toyota Avensis в момент движения через аварийный неэксплуатируемый мост, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с моста, после чего машина опрокинулась. В результате пострадали пять человек, они доставлены в Ардатовскую больницу", - сказала собеседница агентства.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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РоссияМордовия
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