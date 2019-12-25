Бывшего министра труда Оренбургской области осудили условно за разглашение гостайны

ТАСС, 25 декабря. Бывшего министра труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслава Кузьмина приговорили к году условно за разглашение государственной тайны, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе УФСБ по региону.

"Приговором Оренбургского областного суда бывший министр труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны"). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, Кузьмина лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, государственных органов и органов местного самоуправления, государственных муниципальных учреждениях, подразумевающих оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на срок 1 год.

По данным управления ФСБ, бывший министр, зная об особых требованиях секретного документооборота, изготовил неучтенную копию секретного документа УФСБ, направленного губернатору Оренбургской области и переданного главой региона министерству труда для дальнейшей работы.

"В документе излагались данные об угрозах безопасности Российской Федерации и перечне мероприятий по стабилизации обстановки на одном из крупнейших промышленных предприятий Оренбуржья. В начале апреля 2018 года Кузьмин довел содержание документа закрытого характера до генерального директора завода, предоставив ему возможность сфотографировать грифованные материалы на мобильный телефон и отправить изображения неучтенной копии секретного документа с помощью мессенджера иностранным гражданам, собственникам предприятия, для возможного использования его в работе", - пояснили в пресс-службе.

В УФСБ отметили, что экс-министр, пытаясь уклониться от уголовной ответственности и затянуть процесс, в ходе предварительного следствия уволился с занимаемой должности, а в августе 2019 года, несмотря на подписку о невыезде, улетел в Турцию на отдых. "В процессе судебных разбирательств вину не признавал. Тем не менее приговором судьи Оренбургского областного суда бывший министр признан виновным в совершении преступления", - добавили в УФСБ.

В конце ноября 2018 года ТАСС сообщал, что глава Министерства труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин принял решение об увольнении и уходе на пенсию. Также местные СМИ писали об обысках в здании министерства. Позднее пресс-служба областного правительства проинформировала об отставке руководителя Минтруда региона.