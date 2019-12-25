{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело в отношении экс-замглавы курганского района за хищение 18 млн рублей

Речь идет о хищении средств, выделенных на проведение работ в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК по Курганской области возбудило уголовные дела на бывшего заместителя главы Шадринского района и бывших сотрудников местной компании "Мультипласт" по подозрению в мошенничестве с муниципальными контрактами на 18 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"По подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела ООО "Мультипласт". По версии следствия, они изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ на общую сумму более 18 млн рублей, похитив таким образом указанные бюджетные средства. Возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с августа 2016 года по июнь 2019-го замглавы района по предварительному сговору с "Мультипластом" при выполнении работ по муниципальным контрактам на обустройство площадки под жилзастройку в селе Мальцево и по сетям водоснабжения села Верхозино похитили бюджетные деньги, выделенные по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий".

Кроме того, с июня 2015 года по апрель 2017-го компания "Мультипласт" изготовила фиктивные акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по строительству водопровода в селе Кетово, а должностные лица районного муниципалитета подписали их и оплатили, в результате из бюджета были похищены 15 млн рублей. "По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которые соединены в одно производство", - уточили в пресс-службе, добавив, что задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что следствием будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, а также будет инициирован вопрос о наложении ареста на имущество.

Ранее ТАСС сообщал, что у экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина проводились обыски, связанные с показаниями бывшего главы Кетовского района, который находится в СИЗО по делу о строительстве водопровода по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" в селе Кетово (Пугин курировал программу).

Теги
РоссияКурганская область
Реклама на ТАСС
Верховный суд Крыма оставил под арестом обвиняемого в подготовке теракта
Олег Приходько пробудет под стражей до 10 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС