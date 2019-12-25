СК возбудил дело в отношении экс-замглавы курганского района за хищение 18 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК по Курганской области возбудило уголовные дела на бывшего заместителя главы Шадринского района и бывших сотрудников местной компании "Мультипласт" по подозрению в мошенничестве с муниципальными контрактами на 18 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"По подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела ООО "Мультипласт". По версии следствия, они изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ на общую сумму более 18 млн рублей, похитив таким образом указанные бюджетные средства. Возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с августа 2016 года по июнь 2019-го замглавы района по предварительному сговору с "Мультипластом" при выполнении работ по муниципальным контрактам на обустройство площадки под жилзастройку в селе Мальцево и по сетям водоснабжения села Верхозино похитили бюджетные деньги, выделенные по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий".

Кроме того, с июня 2015 года по апрель 2017-го компания "Мультипласт" изготовила фиктивные акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по строительству водопровода в селе Кетово, а должностные лица районного муниципалитета подписали их и оплатили, в результате из бюджета были похищены 15 млн рублей. "По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которые соединены в одно производство", - уточили в пресс-службе, добавив, что задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что следствием будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, а также будет инициирован вопрос о наложении ареста на имущество.

Ранее ТАСС сообщал, что у экс-замгубернатора Курганской области Сергея Пугина проводились обыски, связанные с показаниями бывшего главы Кетовского района, который находится в СИЗО по делу о строительстве водопровода по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" в селе Кетово (Пугин курировал программу).