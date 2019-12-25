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Верховный суд Крыма оставил под арестом обвиняемого в подготовке теракта

Олег Приходько пробудет под стражей до 10 февраля

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Крыма в среду отклонил жалобу защиты Олега Приходько, которого обвиняют в подготовке взрыва в одном из административных зданий, оставив его под арестом до 10 февраля 2020 года, сообщил ТАСС адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов.

10 октября Приходько задержали в Крыму по подозрению в подготовке взрыва в одном из административных зданий. В тот же день Киевский районный суд Симферополя арестовал 61-летнего Приходько до 10 декабря. Следствие просило арестовать его, поскольку у него есть украинский паспорт, и он может скрыться. 6 декабря суд продлил арест Приходько до 10 февраля 2020 года.

"Сегодня состоялось рассмотрение нашей апелляционной жалобы на постановление Киевского районного суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Приходько Олегу Аркадьевичу. Решение суда осталось в силе. Верховный суд отказал в удовлетворении нашей жалобы. То есть Олег Аркадьевич останется под стражей до 10 февраля 2020 года", - сказал Шейхмамбетов.

Он отметил, что на время оглашения постановления суд допустил присутствие в зале родственников Приходько. "Суд допустил дочку Олега Аркадьевича и супругу. Он вместе со мной участвовал в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи, мы в следственном изоляторе с ним работали", - рассказал адвокат, уточнив, что Приходько находится в СИЗО города Симферополя.

В принадлежащем Приходько гараже правоохранители обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью, тротиловую шашку, поражающие элементы, запал. Было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Приходько вину не признает. По его словам, в гараже была обустроена мастерская по производству кованых решеток. Адвокат считает, что взрывчатые вещества его подзащитному могли подбросить.

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