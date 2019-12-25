После отравления в московской гостинице 13 детей остаются в больницах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. После отравления в московской гостинице Red Brick 13 детей находятся в больницах с кишечной инфекцией. Об этом в среду сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"По результатам врачебного осмотра у 16 детей установлен диагноз КИНЭ (кишечная инфекция неустановленной этиологии), из них 13 госпитализированы. Состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести, на фоне проводимой терапии отмечается положительная динамика", - говорится в сообщении.

Возбудителем инфекции стал норовирус, уточняют в ведомстве. Специалисты Роспотребнадзора отобрали биоматериал пострадавших и сотрудников гостиницы для уточнения характера инфекции и установления наличия ее возбудителя.

"Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Новых случаев не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.

Вечером во вторник администратор столичного отеля Red Brick сообщил ТАСС о возможном отравлении проживающих на территории гостиницы детей. Заболевшие приехали в Москву на соревнования по робототехнике.