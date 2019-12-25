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Около 50 человек эвакуировали из бара в Москве из-за тления в вентиляции

Пострадавших в результате инцидента нет

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около 50 посетителей и сотрудников бара-кафе на юге Москвы эвакуировали из-за тления в вентиляции. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в экстренных службах.

"Тление жировых отложений в вентиляционном коробке произошло в баре-кафе, расположенном на улице Шухова, дом 58. В целях безопасности до прибытия сотрудников оперативных служб эвакуированы около 50 сотрудников и посетителей", - сказал собеседник агентства.

Информацию ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. "Тление жировых отложений произошло в вентиляции, без последующего возгорания. В настоящее время оно ликвидировано. Люди до прибытия спасателей вышли из одноэтажного помещения. Пострадавших в результате инцидента нет", - сообщили в главке.

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