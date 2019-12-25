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На Ставрополье разыскивают двух сбежавших из колонии-поселения заключенных

Отсутствие осужденных в колонии обнаружили 16 декабря при проведении вечерней проверки, однако до сих пор их местонахождение не установлено

ПЯТИГОРСК, 25 декабря. /ТАСС/. На Ставрополье разыскивают заключенных, которые сбежали из колонии-поселения. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба краевого УФСИН.

"УФСИН России по Ставропольскому краю разыскивает лиц, покинувших участок колонии-поселения, расположенный в ИК-6", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 16 декабря при проведении вечерней проверки сотрудники участка колонии-поселения ИК-6 обнаружили отсутствие двух осужденных: Залима Чернова и Александра Михайлина. "Были организованы поиски, однако до настоящего времени их местонахождение не установлено", - отмечается в пресс-релизе.

УФСИН сообщает, что оба осужденных были переведены в колонию-поселение из колонии общего режима по решению суда. Они были осуждены весной 2018 года Октябрьским районным судом Белгорода за кражу.

Как пояснили в ведомстве, согласно статье 129 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. Кроме того, с разрешения администрации учреждения они могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено учреждение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Такие осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.

Теги
РоссияСтавропольский край
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