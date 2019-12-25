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СМИ: экс-супруг норвежской принцессы покончил жизнь самоубийством

Близкие писателя Ари Бена попросили уважать частную жизнь семьи

ХЕЛЬСИНКИ, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший супруг норвежской принцессы Марты Луизы, писатель Ари Бен покончил жизнь самоубийством в возрасте 47 лет. Об этом со ссылкой на его семью проинформировала в среду телекомпания NRK.

"С огромной грустью мы, самые близкие Ари Бена, вынуждены сообщить, что сегодня он покончил жизнь самоубийством. Мы просим уважать нашу частную жизнь в предстоящий период", - приводит телекомпания распространенное семьей писателя заявление.

Ари Бен женился на принцессе Марте Луизе в 2002 году, в 2016-м они развелись. У пары три дочери. Марта Луиза занимает четвертое место в очереди престолонаследия в Норвегии после своего брата и двух его детей.

Бен родился в 1972 году в Дании. За свою литературную карьеру он создал несколько романов и сборников коротких рассказов.

Теги
ДанияНорвегия
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