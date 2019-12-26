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На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за возможного схода лавин

Синоптики прогнозируют, что циклон сохранится до конца недели

ТАСС, 26 декабря. Камчатский региональный противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с лавинной опасностью в нескольких районах края. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

"Штормовое предупреждение от 26 декабря 2019 года. В период с 00:00 27 декабря 2019 года по 29 декабря 2019 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского и Быстринского районов, г. Петропавловска-Камчатского лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Накануне сотрудники МЧС предупредили население и местные власти о сильном снеге и ветре до 30 м/с на территории нескольких районов Камчатского края. По прогнозам синоптиков, циклон будет сохраняться до конца недели. Также прогнозировалось опасное волнение моря до 8-9 метров.

По данным УГМС, днем в Петропавловске-Камчатском идет снег, облачная погода, штормовой ветер, на дорогах гололедица. Температура воздуха - минус 3 градуса.

Теги
РоссияКамчатский край
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