В Приморье ребенок застрелил сестру из оставленного без присмотра ружья

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за гибели в среду малолетней девочки от выстрела из ружья, с которым играл ее старший брат. Об этом сообщила ТАСС в четверг старший помощник руководителя управления Аврора Римская.

"Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительной информации, ружье было оставлено дома без контроля. Его нашел один из двух малолетних детей и выстрелил в свою сестру", - сказала Римская.

По делу назначено проведение экспертиз, проводятся другие следственные действия.