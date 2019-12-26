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Суд арестовал на два месяца и.о. прокурора Норильска, подозреваемого в коррупции

Хаваж-Бауди Гутаев пробудет под стражей до 23 февраля

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал сроком на два месяца и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

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"Суд принял избрать меру пресечения Гутаеву содержание под стражей сроком на двамесяца, с 25 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, Гутаев подозревается в нескольких эпизодах, связанных со взятками, и "по одному из них был задержан с поличным".

По данным из открытых источников, Гутаев родился в Шали в 1987 году, имеет чин младшего советника юстиции. Исполнять обязанности прокурора Норильска он начал в 2018 году. Ранее краевая прокуратура сообщила об отстранении Гутаева от служебных обязанностей.

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