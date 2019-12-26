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Андрей Бовт, обвиняемый в насилии над дочерью, признал вину только в хранении оружия

Ранее его заключили под стражу по ходатайству следствия
Андрей Бовт (слева) Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Андрей Бовт (слева)
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области предъявили обвинение многодетному отцу Андрею Бовту, задержанному по подозрению в изнасиловании дочери и хранении оружия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по области, он частично признал вину.

"Обвинение предъявлено, вину признает частично. Признается в части хранения оружия, в части изнасилования не признает вину", - сказали в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе Гатчинский городской суд заключил под стражу Бовта по ходатайству следствия. Тогда он заявлял, что не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.

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16 декабря в доме многодетной семьи из Гатчины в Ленинградской области был изъят арсенал, в том числе автоматы, пистолеты и большое количество боеприпасов. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. При этом по подозрению в насилии над несовершеннолетней дочерью был задержан сожитель матери детей Андрей Бовт. Позже следствие заявило, что инкриминирует ему несколько статей УК РФ - изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершение насильственных действий сексуального характера в отношении того же лица, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Правоохранительные органы получили сведения о фактах изнасилования в многодетной семье из Гатчины в Ленинградской области от подруги матери потерпевшей девочки. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что в рамках допроса многодетная мать заявила, что знала от дочери о неоднократных фактах насилия со стороны своего сожителя. При этом в правоохранительные органы она не стала обращаться, потому что опасалась за свое здоровье, а также за остальных детей.

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РоссияЛенинградская область
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