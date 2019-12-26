Андрей Бовт, обвиняемый в насилии над дочерью, признал вину только в хранении оружия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области предъявили обвинение многодетному отцу Андрею Бовту, задержанному по подозрению в изнасиловании дочери и хранении оружия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по области, он частично признал вину.

"Обвинение предъявлено, вину признает частично. Признается в части хранения оружия, в части изнасилования не признает вину", - сказали в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе Гатчинский городской суд заключил под стражу Бовта по ходатайству следствия. Тогда он заявлял, что не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.