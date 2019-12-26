Источник: в Воронежской области произошло покушение на главу Рамонского района

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Покушение совершено на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Он выжил, но получил травмы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Совершено покушение. Глава района жив, но получил травмы", - сказал собеседник агентства.

По данным источника во властных структурах региона, Фролов доставлен в реанимацию, его готовят к операции.

Источник в правоохранительных органах добавил, что Фролов получил травмы при взрыве самодельного взрывного устройства.

"Самодельное взрывное устройство сработало, когда он садился в свою машину. Мужчина получил травмы и госпитализирован", - сказал источник. По его словам, взрывное устройство было прикреплено к автомобилю. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые сейчас устанавливают обстоятельства случившегося.

Николаю Фролову 43 года, он уроженец Воронежской области. Имеет два высших образования по специальностям "агроном" и "инженер". С 2005 года работает в органах муниципальной власти. Администрацию Рамонского района возглавляет с июля 2018 года. Женат, имеет двух дочерей.