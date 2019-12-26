{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали Алексея Навального

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией проходят обыски

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правоохранители проводят обыск в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и задержали его основателя Алексея Навального. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Сейчас в ФБК проходят обыски, Навальный задержан. Остальных сотрудников пока отпустили", - сказала она. Адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин подтвердил информацию об обысках. "Да, я знаю что они проходят, но большей информацией не владею",- сказал он в беседе с ТАСС.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

9 октября Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в реестр НКО-иноагентов. По данным ведомства, ФБК занимается политической деятельностью и получил из-за рубежа финансирование. В частности, только в 2019 году речь идет о 140 тыс. в рублевом эквиваленте, также были один транш из США и два транша из Испании.

Расследуется уголовное дело о легализации денежных средств, направленных на финансирование ФБК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года имеющие отношение к работе фонда лица получили крупную сумму в рублях и валюте, эти средства были получены заведомо преступным путем. В СК полагают, что соучастники преступления легализовали эти деньги, средства были направлены на финансирование фонда. Суды в рамках расследования наложили арест на счета Фонда борьбы с коррупцией и некоммерческой организации "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, которые принадлежат ряду физ- и юрлиц.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Приставы опровергли задержание Алексея Навального
В ФССП уточнили, что при проведении следственных действий в Фонде борьбы с коррупцией задержания не осуществлялись
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС