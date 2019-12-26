В Москве задержали Алексея Навального

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Правоохранители проводят обыск в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и задержали его основателя Алексея Навального. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Сейчас в ФБК проходят обыски, Навальный задержан. Остальных сотрудников пока отпустили", - сказала она. Адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин подтвердил информацию об обысках. "Да, я знаю что они проходят, но большей информацией не владею",- сказал он в беседе с ТАСС.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

9 октября Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в реестр НКО-иноагентов. По данным ведомства, ФБК занимается политической деятельностью и получил из-за рубежа финансирование. В частности, только в 2019 году речь идет о 140 тыс. в рублевом эквиваленте, также были один транш из США и два транша из Испании.

Расследуется уголовное дело о легализации денежных средств, направленных на финансирование ФБК. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года имеющие отношение к работе фонда лица получили крупную сумму в рублях и валюте, эти средства были получены заведомо преступным путем. В СК полагают, что соучастники преступления легализовали эти деньги, средства были направлены на финансирование фонда. Суды в рамках расследования наложили арест на счета Фонда борьбы с коррупцией и некоммерческой организации "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, которые принадлежат ряду физ- и юрлиц.